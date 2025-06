Joris en Brian doen zonder ervaring mee aan Tilburgs kickboksgala

Vuurwerk, knallende opkomstnummers en een joelende menigte: het kickboksgala Embrace in Tilburg had alles weg van een professioneel toernooi. Toch stonden er geen doorgewinterde vechters in de ring, maar dertig onervaren kickboksers. Joris de Kruijf (28) en Brian Jochems (23), allebei uit Tilburg, stapten in de ring voor hun eerste gevecht ooit.

Drie maanden lang werkte hij zich in het zweet om zich klaar te stomen voor dit moment. "Ik heb echt iedere dag getraind, de laatste paar weken zelfs twee keer per dag."

De zaal met 1200 toeschouwers ontploft als Joris de ring in stapt. Vuurwerkfonteinen schieten omhoog en het publiek juicht alsof hij een ervaren prof is. Maar niets is minder waar. “De opkomst was hectisch, maar supervet”, lacht Joris. “Op het moment dat je tussen die touwen stapt, weet je: dit is geen spelletje meer.”

Kickboksen als therapie

Joris kwam vijf jaar geleden voor het eerst met de sport in aanraking. "Ik had een burn-out en raakte daardoor zelfs in een depressie. Gaan boksen was toen onderdeel van mijn re-integratie en dat heeft me fysiek en mentaal sterker gemaakt." Vanuit de gym in Tilburg waar hij traint, werd het gala georganiseerd. “Ze vroegen of ik mee wilde doen. Eerst twijfelde ik, maar op een gegeven moment dacht ik: weet je wat, ik ga het gewoon doen.”

Ook Brian is in drie maanden opgeleid tot kickbokser, al had hij wel al wat ervaring. "Ik heb vroeger wel bokstraining gehad. Acht jaar geleden ben ik gestopt. Ik was net twee weken weer bezig, toen ik hiervoor werd gevraagd." Daar wilde hij wel in mee: "Dan ben ik gelijk klaar voor de zomer", grinnikt hij.

Hoewel hij in de kleedkamer nog vol vertrouwen was, namen de zenuwen vlak voor zijn partij wel toe. "Er ging heel veel door me heen, maar uiteindelijk was het een knop omzetten en gaan", blikt Brian terug. "Ik heb serieus overwogen om de ring uit te klimmen toen die bel ging, maar ik kon niet meer terug", lacht hij.