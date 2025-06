Auto vliegt meters door de sloot, persoon moet uit de auto geknipt

Er is een zwaar ongeluk gebeurd op de Deurneseweg in Ommel. Een auto vloog meters door de sloot heen, waarna drie inzittenden met spoed naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Een van hen is een kind van zes maanden.

Hoe de auto in de sloot terecht kon komen, is nog niet bekend. Er moest een traumahelikopter landen en een van de inzittenden moest uit de auto worden geknipt door de brandweer. De slachtoffers zijn naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gebracht.