RBC promoveert derde keer op rij, ondanks nederlaag

De voetballers van RBC zijn erin geslaagd voor de derde keer op rij te promoveren. De voormalige profclub uit Roosendaal - die in 2011 na een faillissement afdaalde naar de onderste regionen van het amateurvoetbal - komt daardoor volgend voetbalseizoen uit in de derde divisie. Dat is het vierde niveau van Nederland. RBC verloor zaterdag weliswaar de tweede finalewedstrijd tegen het Rotterdamse XerxesDZB met 2-0, maar thuis had RBC de eerste wedstrijd woensdag al met 5-0 gewonnen.

De promotie voor RBC kwam zaterdag geen moment in gevaar. Xerxes kwam pas vijf minuten na rust op voorsprong via Semmo van Loon. De 2-0 voor Xerxes, via Harold Vrolijk, viel tien minuten voor het eind van de wedstrijd. Het duel werd in de tweede helft even stilgelegd vanwege onvriendelijkheden tussen de twee supportersgroepen.

Dit seizoen eindigde RBC als derde in de Vierde Divisie C. Dat was niet genoeg voor rechtstreekse promotie naar de Derde Divisie. Maar dankzij een vervangende periodetitel mocht de club via de play-offs alsnog om promotie strijden, met succes.

"Met zo’n achterban moeten ze mee kunnen doen op het hoogste amateurniveau.”

Oud-succestrainer Robert Maaskant van RBC vindt het fantastisch om te zien hoe 'zijn' club na jaren weer leeft in de stad. "Ik hoop echt dat RBC in de komende jaren de Tweede Divisie - het hoogste amateurniveau van Nederland - gaat halen", vertelde hij voor de heenwedstrijd tegen XerxesDZB. "Met zo’n achterban moeten ze mee kunnen doen op het hoogste amateurniveau.” Binnen de club is er de droom om ooit terug te keren in het betaald voetbal. “RBC tegen NAC, dat zou toch heel mooi zijn?", mijmerde vicevoorzitter Eric Konings van RBC woensdag al. "Maar ons eerste doel is om de top van het amateurvoetbal te halen. Daar komt een heleboel bij kijken. Er liggen genoeg uitdagingen voor ons als organisatie met vrijwilligers. Maar wie ik ook spreek, iedereen is ontzettend dankbaar. We hebben een faillissement meegemaakt in 2011 en in de kelder van de amateurs voor 150 man gespeeld. Nu zit het stadion vol, iedereen is trots en steekt graag z’n handen uit de mouwen.”

RBC maakte na het faillissement in 2011 een doorstart in de vijfde klasse van het amateurvoetbal, dat is het negende niveau van Nederland. Twee jaar later kroonde de club zich daar tot kampioen. In 2017 werd RBC kampioen in de vierde klasse. In 2020 volgde de stap naar de tweede klasse en in april 2023 werd promotie naar de eerste klasse een feit. Vorig jaar werd de club ook daar kampioen en zo kwam de club in de vierde divisie terecht.