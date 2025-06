Voorbijganger vindt bewusteloze fatbiker op fietspad

Een gewonde fatbiker is zondagochtend door een voorbijganger gevonden op een fietspad naast de Valkenswaardseweg in Leende. Hij was bewusteloos.

De fatbiker lag op het pad langs de weg tussen Leende en Valkenswaard. Vanwege de toestand van de man werd een mobiel medisch team opgeroepen. De traumaheli landde bij tankstation Kriekampen aan de A58 bij Oirschot. Dat is de plek van waar de trauma-arts naar Leende werd gebracht.

Foto: Instagram wijkagent Oirschot.

Het slachtoffer kwam na een tijdje bij kennis en is in een ambulance behandeld. Vervolgens is hij naar een ziekenhuis gebracht. Er lijkt geen sprake van een aanrijding of een ander strafbaar feit. Het lijkt er volgens een politiewoordvoerder op dat de fietser ongelukkig gevallen is.