Honderden muzikanten zetten dorp op kop: 'Feest vier je niet in je eentje'

Als je 150 jaar wordt, moet dat grootst worden gevierd. Dat vonden ze ook bij Muziekvereniging Somerens Lust: zaterdag werden de straten van het dorp overspoeld met ruim 700 muzikanten uit Someren en omgeving om het bijzondere jubileum te vieren.

"Een muzikaal feestje vieren doe je niet alleen", vertelt Lieke de Lau, die betrokken is bij de organisatie van de enorme stoet. "Daarom hebben we allerlei bevriende orkesten en orkesten uit de rest van het land uitgenodigd om hier mee te doen aan een muzikale parade, voor Someren en omstreken. Uit alle hoeken van het land zijn ze gekomen, super leuk!"

Een vrouw beaamt: "Het is hartstikke leuk, heel feestelijk. De kinderen genieten er ook van. Wie weet gaan zij later ook wel bij de fanfare! Ik ben zelf niet echt muzikaal, maar ik ken wel veel mensen die bij de fanfare zitten. Ik vind het heel leuk, heel Someren is erbij betrokken."

Een man die een meisje op de schouders draagt, vindt de parade indrukwekkend. "Ik wist niet dat er hier zoveel muziek te zien zou zijn. Soms strak in het gelid, maar sommige bandjes ook een beetje losjes, dat vind ik ook wel leuk."

Hij krijgt bijval van een vrouw die met een meisje de optocht bekijkt. "Fantastisch! We hebben op twee verschillende plekken gekeken, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Het is optimaal genieten, en we boffen dat het niet regent!"

Het Brabants Buske liep zaterdag een stukje mee in de stoet: