Valse melding van aanslagplannen in de trein: opgepakte verdachte weer vrij

De man die zaterdagmiddag op station Den Bosch is opgepakt na het doen van een valse melding over aanslagplannen is weer vrijgelaten. De melder blijft wel in beeld als verdachte, laat de politie zondagochtend weten.

De melder zat in een trein die onderweg was naar Den Bosch. Daar zou hij gehoord hebben dat drie medereizigers het zouden hebben over een aanslag. Daarop meldde hij zich bij de politie.