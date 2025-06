Boodschappentassen vol xtc en heroïneblokken gevonden in auto, man opgepakt

Een 23-jarige Fransman is zaterdagavond in Prinsenbeek opgepakt met twaalf kilo drugs in zijn auto. De man bleek zelf ook onder invloed van cannabis achter het stuur te zitten. De agenten doorzochten de auto van de man en kwamen kilo's aan xtc-pillen en heroïneblokken tegen.

De 23-jarige man overhandigde de agenten vervolgens een zakje met een kleine hoeveelheid hasj. Tijdens een speekseltest bleek dat de man inderdaad onder de invloed was van cannabis. Vervolgens doorzochten de agenten de auto van de man en vonden daar veel meer dan alleen een klein zakje.

Boodschappentassen met xtc-pillen

De man had niet erg zijn best gedaan om de drugs te verstoppen die hij over de grens mee wilde nemen. Achter de voorstoelen vonden de agenten vier zakken met xtc-pillen in een boodschappentas, in totaal zeven kilo. Ook bleken er nog vijf kilo aan blokken heroïne in de auto te liggen.

De man is meegenomen naar het bureau en de auto is in beslag genomen.