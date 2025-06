Van een spelletje op zaterdagavond tot het WK judo, Joanne wil alles winnen

Joanne van Lieshout pakte vorig jaar de wereldtitel en daarmee kwam een droom uit. De 22-jarige judoka uit Lierop gaat maandag op het WK in Boedapest opnieuw voor de hoogste trede van het podium. “Een titel prolongeren is moeilijker dan een titel voor het eerst pakken. Maar natuurlijk ga ik de uitdaging niet uit de weg.”

Na haar wereldtitel in Abu Dhabi in de klasse tot 63 kilo kwam er veel op haar af. “Het duurde even voordat alles was geland en ik besefte dat ik wereldkampioen was. Op persoonlijk vlak ben ik zeker niet veranderd, bij vrienden en familie ben ik nog steeds dezelfde persoon. Maar op de judomat merk ik wel iets anders. Tegenstanders wilden mij vroeger ook verslaan, maar nu zullen ze misschien net nog iets meer kunnen geven. Dat maakt het voor mij extra leuk en uitdagend, want hoe zorg ik er toch voor om te winnen?”

Ook in de ogen van bijvoorbeeld de jeugd is het aanzien dat ze hebben voor Joanne gegroeid. “Als ik een clinic geef, dan vind ik het geweldig dat er kinderen speciaal voor mij langskomen. Ik hoop dat ze genieten van de judosport. In het begin was die aandacht voor mij wel even wennen, maar ik ben nu vooral heel erg trots dat kinderen mij als een voorbeeld zien.”