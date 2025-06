Deze illegale zeepkistenrace in parkeergarage is een traditie in wording

Met een willekeurig voorwerp met wieltjes zo hard en snel mogelijk van de helling in een parkeergarage sjezen. Sinds een paar jaar is het een voorzichtige traditie aan het worden tijdens de Tilburgse meimarkt. Mensen racen op stofzuigers, grasmaaiers en kinderfietsjes. Als het maar rolt, doet het zijn werk wel. De politie ziet het een paar uurtjes door de vingers, daarna is het mooi geweest en moet de mensenmassa de garage uit.

Het concept is simpel. Tijdens de Tilburgse meimarkt kunnen koopjesjagers tot het ochtendgloren spullen, rommel en pareltjes verzamelen op de grote rommelmarkt. De kraampjes rijken door het hele centrum, waar verkopers de hele zolder ondersteboven hebben gekeerd om spullen te verzamelen. Het gaat van kleding, tot poppen, fotoboeken, erfstukken met nicotineaanslag en andere prullaria. Bezoekers struinen met hun biertjes door de straten, doen spelletjes en gaan met kleurrijke vondsten de kroeg, of de parkeergarage in.