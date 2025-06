Jazz in Duketown blijft gratis door vrijwilligers: 'Voor elkaar én de stad'

Terwijl een flinke bui zo af en toe de straten nat houdt, dansen de bezoekers van Jazz in Duketown zichzelf warm. Het gratis festival is inmiddels een gevestigd begrip in onze provinciehoofdstad. Van de markt tot de kleine straatjes in de Uilenburg en van grote podia tot aan een deur die ergens open staat: Den Bosch ádemt dit weekend jazz. 150 vrijwilligers maken jaarlijks het festival mogelijk én houden het gratis toegankelijk. Maar dat is niet makkelijk.

Van vrijdag tot en met zondag vult de binnenstad van Den Bosch zich met jazz, soul, funk en brass en dat zorgt voor een bijzondere sfeer. Sommige bezoekers luisteren met kippenvel, hebben tranen over de wangen, of staan juist te swingen, dansen en zingen. "Het weer, dáár hebben we geen invloed op", lacht bestuurslid Nikki Verstegen. "Maar het is de 51e keer voor dit festival, dus ook dat zijn we gewend.”

Jazz in Duketown is het grootste gratis jazzfeest van Nederland dat enkel op vrijwilligers draait. Nikki is er trots op dat iedereen dit met elkaar doet. “In de aanloop er naartoe werken we met zo’n 50 mensen in commissies. Tijdens het weekend zijn dat er nog eens 150. We hebben vanmorgen nog de groepsfoto gemaakt op de Parade. Dat is echt flink proppen.”

Door die mensen kan de toegang tot het festival gratis blijven en dat is voor de organisatie enorm belangrijk. Alleen, doordat het vrijblijvender is, hangt de komst van bezoekers ook meer met andere factoren samen. Zoals, jawel, het weer. Als meer mensen op de bank blijven zitten, komt er ook minder geld binnen bij de bar en de 'Piekers', zoals de vrijwilligers met een collectebus genoemd worden. "Dus die regen maakt het niet makkelijker. Maar de jazzliefhebber komt toch wel", zegt Nikki. "Wie weet gaan we volgend jaar wel een podium overkappen", zegt ze. "Maar ja, dat kost ook geld."