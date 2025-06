Backstage bij Harmony of Hardcore en 7th Sunday: de magische eindshow

Een weekend Harmony of Hardcore en 7th Sunday in Erp is niet compleet zonder een eindshow met vuurwerk, lasers en licht. Het is spectaculair om te zien, maar achter dat hoogtepunt zitten dagen van voorbereiding en een leger aan technische vakmensen. "Als mensen met een goed gevoel en een flinke lach het festivalterrein aflopen, dan is het voor ons geslaagd", vertelt showdesigner Jordy van Oostveen.

Het is bijna donker, als de laatste technische dingen nog even in orde worden gemaakt, voordat de generale repetitie van de eindshows kan beginnen. Jordy loopt druk bellend door de Front of House, de plek waar de technici zitten achter het publiek. "Er wordt van alles getest en checken daardoor of alles werk." Om hem heen zitten zo'n vijftien technische mensen. "Dit is eigenlijk het technische epicentrum van het hoofdpodium van het festival, de mainstage. We zitten hier met de mensen van de audio en het licht, maar ook van de lasers en het vuurwerk."

Jordy (rechts op de foto) nog druk bezig met de laatste voorbereidingen in de Front of House (foto: Tom Berkers).

Al wekenlang is Jordy bezig met de eindshow. Tijdens het ontwerpen van de show schakelt hij voortdurend met alle verschillende disicplines. "Er gaat best wel veel aan vooraf. Er is veel communicatie over creatieve keuzes die moeten worden gemaakt."

"Het is gewoon heel tof om met muziek bezig te zijn en om mooie plaatjes te maken", vertelt hij trots over de wekenlange voorbereiding. "We willen hele toffe dingen laten zien aan de bezoeker, zodat zij een hele mooie beleving hebben.

Het podium vanuit de Front of House (foto: Tom Berkers).

Rond middernacht is het zover en kan de generale repetitie van de twee eindshows beginnen. "Er is hier dan voor focus, ondanks dat een groot deel van de eindshow vooraf al is bepaald. Voor ons is het dus zorgen dat alles blijft lopen, maar ook wel een klein beetje genieten natuurlijk van al het harde werken." "Maar ik heb ook veel contact met David", vult Jordy aan. Stagemanager David van 't Blik zorgt er namelijk achter het podium voor dat alles blijft werken. "Je kunt het eigenlijk een beetje zien als de dirigent hier aan de achterzijde."

Het podium aan de achterkant. Op de hoogwerker staan de mannen van het vuurwerk (foto: Tom Berkers).

De stagemanager zorgt, samen met een team van tientallen technici, dat alles soepel verloopt. "De jongens van het vuurwerk bijvoorbeeld zijn bijvoorbeeld alle potten aan het klaarzetten. Bij het licht worden de laatste lampen juist gesteld." Een van de technici die zorgen dat alle lampen werken en blijven werken is Bart Hakkenes. Hij werkt achter het podium in een grote tent. "Dit is het technische hart. Als de show begint, dan moet ik goed alles in de gaten houden of het blijft werken."

Bart houdt vanaf zijn computer alle lampen goed in de gaten (foto: Tom Berkers).