Een auto is zondagnacht gecrasht en in een greppel beland naast de Steenovensebaan in Dorst. De bestuurder is in een ambulance nagekeken, maar bleek niet gewond.

Het ging mis in een bocht. De auto ramde vervolgens een dikke boom, die volledig afbrak. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.