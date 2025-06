Brand verwoest carport en schuur, bewoners vluchten uit huis

Een carport en schuur zijn zondagnacht in vlammen opgegaan aan de Alberdinck Thijmstraat in Valkenswaard. Er werd gevreesd dat de vlammen zouden overslaan naar het huis daarnaast. De bewoners vluchtten het huis uit.

De brand was ontstaan bij de carport, waar een auto en motor stonden. Het vuur greep erg snel om zich heen. Ook het huis liep schade op, evenals een lantaarnpaal, de dakgoot en een stapel hout bij de buren.

Luide knallen

Buurtbewoners werden wakker van luide knallen. Zij hielpen de bewoner, zijn zoon en de honden uit het huis te halen. De man was benauwd vanwege de rook en is nagekeken in een ambulance.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Het afblussen zal nog enige tijd in beslag nemen.

Dopje

De politie heeft op aanwijzen van de persfotograaf een dopje veiliggesteld dat wellicht te maken kan hebben met de brand. De auto van de bewoner zou al eens vaker beschadigd zijn.