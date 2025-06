Zomer barst los na fris en nat pinksterweekend: tot 30 graden

Voor wie na de druilerige voorbije dagen zit te wachten op zon en warmte heeft Floris Lafeber van Weerplaza goed nieuws. "Deze week gaat de zomer helemaal losbarsten", vertelde hij maandagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant.

Deze pinkstermaandag hebben we nog te maken met bewolking en regen. "Maar het wordt zeker niet zo nat als de voorafgaande dagen", vertelde Lafeber op de radio. "Toen zagen we talrijke buien over de regio trekken en is er behoorlijk wat regen gevallen, wel twintig tot dertig millimeter. Deze pinkstermaandag hebben we een mix van zonnige perioden en wolkenvelden die overtrekken."

"Het is nu nog vrij fris weer."

De buien worden vooral in de middag verwacht. "Het is daarbij nog steeds vrij fris voor de tijd van het jaar, met 19 graden als maximumtemperatuur."

Maandagavond neemt de bewolking opnieuw toe en gaat wat lichte regen of motregen vallen. Dinsdagmiddag trekt de meeste regen geleidelijk richting Duitsland weg. "Desondanks hebben we dan te maken met grijze lucht en weinig zonneschijn. Misschien later in de middag een beetje, in het westen van de regio. Ook dan hebben we te maken met vrij fris weer: 17 graden als maximum en daarbij een stevige wind."

"Warmere lucht vanaf het continent gaat onze regio bereiken."

Maar vanaf woensdag gaat alles veranderen. "We krijgen dan te maken met een aflandige wind. Dat betekent dat warmere lucht vanaf het continent onze regio gaat bereiken." Woensdag stijgt de temperatuur naar 22 graden en donderdag en vrijdag zelfs richting 30 graden. "Met heel veel ruimte voor de zon. We hebben dan een compleet zomers weerbeeld in Brabant." Lafeber benadrukt wel dat de luchtvochtigheid in de atmosfeer dan toeneemt. "Dan krijg je echt met die klamme hitte te maken."

"De kans op een enkele regen- en onweersbui kan toenemen."