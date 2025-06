Dierenklinieken passen websites aan na vragen over verplichte registratie

Websites van meerdere dierenklinieken zijn aangepast, nadat Omroep Brabant en de NOS hadden gevraagd of medewerkers geregistreerd stonden in het wettelijk verplichte diergeneeskunderegister. Webpagina’s van zes Brabantse diergeneeskundigen die eerder met een titel op de website stonden waarvoor zo’n registratie nodig is, werden aangepast naar een andere functie waarvoor dat niet nodig is.

Omroep Brabant en de NOS stuurden naar drie ketens IVC Evidensia, AniCura en Vetpartners namen van diergeneeskundigen die volgens hun functietitel wettelijk verplicht zijn om zich in te schrijven in het openbare diereneeskunderegister, maar die niet vindbaar waren. Nadat we onze vragen hadden gestuurd, hebben AniCura en Vetpartners de webpagina’s van de medewerkers aangepast. IVC Evidensia haalde meerdere webpagina's van medewerkers volledig offline. Ook plaatste een dierenziekenhuis van deze keten een post op sociale media, waarmee ze het belang van het onderzoek klein probeerden te maken.

Aanpassen van websites

Landelijk werden van ten minste 30 diergeneeskundigen hun functietitels op de website zoals "paraveterinair" aangepast in "veterinair ondersteuner", "dierenartsassistent" of "assistent". Ook werden gegevens verwijderd waarin staat dat medewerkers een diploma tot paraveterinair of anesthesist hebben behaald. In sommige gevallen werd "opleiding tot paraveterinair" veranderd in "opleiding tot dierenartsassistent". In Nederland bestaat er geen erkende opleiding tot dierenartsassistent zonder paraveterinaire titel.

Omroep Brabant en de NOS hebben een foto in handen waarop te zien is dat een medewerker diergeneeskundige handelingen uitvoert. En staat in teksten op websites dat medewerkers bloed afnemen, anesthesie uitvoeren en zelfstandig spreekuren houden. Dit valt onder diergeneeskundige handelingen. Naast de dertig van wie de titel is aangepast, verdwenen ongeveer vijftien profielen helemaal van de websites.

Het is niet bekend hoe lang de medewerkers diergeneeskundige handelingen uitvoerden, voordat we hierover vragen hebben gesteld. Ook is niet bekend of de medewerkers nu doorgaan met het uitvoeren van diergeneeskundige handelingen, of dat ze (tijdelijk) andere werkzaamheden uitvoeren, in afwachting van een toelating tot het register. Alle drie ketens weigeren herhaaldelijk om vragen hierover te beantwoorden.

Paarse krokodil

Het dierenziekenhuis van IVC Evidensia in Waalwijk plaatste enkele dagen na onze vragen een post op sociale media met daarop een opblaasbare paarse krokodil en verwees in de tekst naar ons onderzoek. De paarse krokodil werd een symbool voor overbodige regelgeving, na een reclame van verzekeraar OHRA. Daarin wilde een vrouw een verloren opblaasbare paarse krokodil ophalen bij een zwembad, maar moest ze vele formulieren invullen.

De post van het dierenziekenhuis werd dezelfde dag nog verwijderd. We wilden van IVC Evidensia weten wat ze nou eigenlijk bedoelden met deze post en of de overkoepelende keten achter deze post van het dierenziekenhuis staat. Met de vragen hoopten we te achterhalen wat de opvatting is van de keten: zien ze het inschrijven in een wettelijk verplicht register eigenlijk maar als overbodige regels, of kijkt men er toch anders tegenaan? Ook op vragen hierover is IVC Evidensia niet ingegaan.

In deze uitgebreide verantwoording lees je meer over het onderzoek en de reacties van de drie ketens.

