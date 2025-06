Tuchtrecht dierenartsen tegen het licht gehouden: 'Kijken of het nog werkt'

Het diergeneeskunderegister gaat op de schop. Het moet makkelijker worden om te controleren of een dierenarts of dierenartsassistent daarin geregistreerd staat. Nu is het vinden van een diergeneeskundige in het register een bijna onmogelijke opgave. Ook wordt opnieuw gekeken of het tuchtrecht op deze manier nog wel werkt. Dat zegt demissionair staatssecretaris Jean Rummenie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

Eerder vandaag bleek uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS dat ten minste vier Brabantse dierenartsen en twaalf paraveterinair dierenartsassistenten niet in het diergeneeskunderegister staan. Voor het onderzoek werd eerst gekeken naar de websites van twee grote ketens en werden namen van de dierenartsen opgezocht in het register.

Moeilijk doorzoekbaar

Het is moeilijk om te zoeken of een dierenarts in het register staat. Er kan gezocht worden op voorletters, achternaam en registratienummer. Maar het zoeken op naam is niet altijd betrouwbaar. Omroep Brabant en de NOS konden honderden diergeneeskundigen aanvankelijk niet in het register vinden, maar na onderzoek door het register bleken ze er toch in te staan. Ze presenteerden zich bijvoorbeeld met een andere naam op de website, maar waren inmiddels getrouwd of hadden hun naam verkeerd gespeld.

Op de websites stond ook nergens een registratienummer van een diergeneeskundige vermeld. Bij artsen voor mensen is dit registratienummer openbaar, maar dierenartsen zijn niet verplicht om dit nummer te delen als iemand daarom vraagt. Daardoor is het moeilijker voor buitenstaanders om te controleren of de dierenarts of paraveterinair dierenartsassistent wel de juiste registratie heeft.

Zoeken verbeteren

Er wordt gewerkt aan verbeteringen in het diergeneeskunderegister, vertelt demissionair staatssecretaris Jean Rummenie van LVVN. “Met de nieuwbouw van het diergeneeskunderegister vorig jaar en de implementatie daarvan dit jaar, is gebleken dat de zoekfunctionaliteit verbeterd kan worden.”

Daarmee moet het “makkelijker worden voor diereigenaren om hun dierenarts of paraveterinair terug te vinden in het register. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. De verwachting is dat de zoekfunctionaliteit na de zomer verbeterd is”, aldus de staatssecretaris.

Opnieuw registreren

Achter de schermen praten beroepsverenigingen met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) over hervormingen van het register. Dierenartsen hoeven zich nu bijvoorbeeld maar één keer te laten registreren, in tegenstelling tot artsen en verpleegkundigen die dat iedere vijf jaar opnieuw moeten doen en daarbij moeten aantonen dat ze zich hebben bijgeschoold.

In de overleggen wordt volgens Rummenie ook gekeken naar de mogelijkheden voor dit soort herregistratie en na hoeveel jaar dat zou moeten. “Het beroep dierenarts is bij uitstek een beroep waar men een leven lang blijft leren. Als zorgprofessional moeten zij veterinair technische ontwikkelingen volgen, nieuwe inzichten afwegen en zich blijvend verder bekwamen”, aldus de staatssecretaris.

Tuchtrecht wordt opnieuw bekeken

Verder kijkt het ministerie opnieuw naar het tuchtrechtsysteem. Dat werd in 1993 ingesteld, om de kwaliteit van de dierenzorg te waarborgen en goede beroepsuitoefening te bevorderen. Het tuchtrecht is van toepassing op dierenartsen, paraveterinair dierenartsassistenten en anderen die beroepsmatig diergeneeskundige handelingen uitvoeren.

“We zijn aan het evalueren of het systeem van het tuchtrecht in de veterinaire gezondheidszorg nog steeds het beoogde doel behaalt. Deze evaluatie wordt op dit moment voorbereid en zal dit jaar gestart worden”, zegt Rummenie. Het is nog niet bekend wanneer de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Wil je reageren op dit verhaal of heb je een tip? Mail de onderzoeksredactie of bereik ons 100 procent anoniem via Publeaks.