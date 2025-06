'Rouwdouwer' Jur Spijkers overwon vele tegenslagen en is klaar voor WK

Jur Spijkers weet als geen ander dat een topsportcarrière niet alleen uit mooie momenten bestaat. De 28-jarige Tilburgse judoka kende meerdere tegenslagen, maar telkens knokte hij zich terug. Donderdag gaat hij op medaillejacht op het WK in Boedapest. Ook dan zal zijn doorzettingsvermogen weer heel belangrijk zijn. “Ik ben een rouwdouwer en kan me soms weleens storen aan de mentaliteit van jongere gasten.”

Een van de grote tegenslagen waarmee hij te maken kreeg, was een ernstige knieblessure. Waardoor hij vrijwel het hele jaar 2023 uit de roulatie was. “Ik heb er nooit een traan om gelaten, ook niet bij eerdere keren dat ik in het ziekenhuis lag. Het was heel vervelend, maar verder kon ik er niets aan doen. Het was beter om vooruit te kijken en te doen wat ik nog wel kon.” Die mentaliteit zag hij niet bij iedereen terug. “Ik heb vanwege mijn blessure een tijdje voor de mountainbike gekozen en daar kwam ik jongens tegen die een stuk jonger zijn dan ik. Ze waren verrast dat ik bijvoorbeeld een tocht ging maken in de regen. Wat moet ik daar nou mee? Ben ik de ouwe lul en sta ik de jongere generatie even voor te doen hoe het moet.”

Begin 2024 keerde hij terug van zijn blessure en hij ging vol voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Uiteindelijk verloor hij de strijd van landgenoot Jelle Snippe. Opnieuw een enorme tegenslag. “Op dat moment telden voor mij alleen de Spelen en overheerste de teleurstelling. Maar nu ik terugkijk, mag ik al blij zijn dat ik het zover had geschopt. Toen ik Europees kampioen werd in 2022, was ik jarenlang vrijwel dagelijks aan het trainen. Voor Parijs had ik vanwege het jaar blessureleed veel minder tijd.”

Die Europese titel van 2022 smaakt naar meer voor de Tilburgse zwaargewicht. “Ik werk er hard aan om die vorm terug te krijgen. Ik investeer heel veel tijd in trainingen, die moeten ervoor zorgen dat ik zo goed mogelijk presteer bij wedstrijden. Nu kort voor het WK is mijn gevoel goed, ik heb lekker veel minuten gemaakt op de mat. Dat het een WK is, zorgt niet voor extra druk bij mij. Er doen dezelfde judoka’s mee als anders, maar er hangt een ander naamkaartje aan het toernooi.”

"Ander soort werk kan ik altijd nog doen."

Zijn belangrijkste motivatie om ondanks alle tegenslagen door te blijven gaan met judo, is zijn liefde voor de sport. “Ander soort werk kan ik altijd nog doen, sporten op het allerhoogste niveau alleen nu. Wat ik in de loop der jaren heb geleerd, is om meer te genieten. Toen ik bijvoorbeeld Europees kampioen werd, stapte ik veel te snel over naar het volgende doel. Terwijl ik zo trots was om de titel te pakken.” Jur staat positief in het leven en zo kijkt hij ook naar de situatie binnen Judo Bond Nederland. Daar was het onrustig vanwege de tegenvallende prestaties van TeamNL op de Olympische Spelen, met zelfs diverse ontslagen als gevolg. Jur was kritisch op het beleid omdat hij geen eigen trainer meer heeft, maar inmiddels kijkt hij met een goed gevoel naar de toekomst. “Ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe directeur topsport Guillaume Elmont met een plan komt waarin wij als judoka’s het beste uit onszelf kunnen halen. Het moet goed gebeuren, niet dat er iemand halsoverkop wordt aangesteld die uiteindelijk niet bevalt. Het gaat niet om snelheid, maar om kwaliteit.”