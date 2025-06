Inbraak in winkelcentrum, ruiten van twee winkels ingegooid

In winkelcentrum Heksenwiel aan de Heksenwaag in Breda is zondagnacht ingebroken. Volgens de politie gebeurde dit rond halfvijf 's nachts.

Bij twee winkels is een ruit aan de voorkant ingegooid. Een van de getroffen winkels is Beløb Stories, waar kleding, schoenen en sieraden verkocht worden. Wat er is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Een signalement van de dader of daders is ook nog niet naar buiten gebracht.