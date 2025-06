Flinke schade aan huis door brand, onder meer dakkapel moet het ontgelden

In een huis aan de Wegedoorn in Cuijk heeft maandagochtend brand gewoed. Het vuur heeft voor forse schade gezorgd aan met name de achterkant van het huis. Op foto's is bijvoorbeeld te zien dat de dakkapel flinke schade heeft opgelopen.

De brand is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio ontstaan in de garage. Hoe dit kon gebeuren, is niet duidelijk. Bij de brand is volgens haar niemand gewond geraakt. De Wegedoorn was afgesloten voor het verkeer zodat de brandweer haar werk kon doen.

Foto: SK-Media / Persbureau Heitink.

