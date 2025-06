Manolito ziet zijn Mercedes en garage in vlammen opgaan: 'Brandstichting'

Met tranen in zijn ogen kijkt Manolito Molemans naar zijn uitgebrande Mercedes en garage. Zondagochtend rond half vijf brak er brand uit aan de Alberdinck Thijmstraat in Valkenswaard. Het vuur greep zo snel om zich heen dat de auto, carport en garage niet meer te redden waren. Manolito en zijn 12-jarige zoon wisten op tijd hun huis uit te komen. Manolito vermoedt dat de brand is aangestoken.

Van de Mercedes die onder de carport stond is niets meer over. En ook de garage is in vlammen opgegaan. Geëmotioneerd komt bewoner Manolito Molemans naar buiten. "Alles is weg", roept hij met tranen in zijn ogen.

Rond half vijf werd Manolito wakker doordat buren op zijn deur ramden. "Ik zag fel licht en begreep meteen dat er brand was. Ik heb naar mijn zoon geschreeuwd dat er brand was en dat hij naar buiten moest gaan. Ik wilde nog zelf met een tuinslang gaan blussen maar het was zo heet, dat ging niet."