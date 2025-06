Ondernemer Dijkstra mogelijk failliet, deal parken Gillis blijft staan

Bij de rechtbank in Limburg is het faillissement aangevraagd van het bedrijf van Taeke Dijkstra, de man die in februari zijn handtekening zette onder de koop van negen vakantieparken van Peter Gillis. Zijn advocaat zegt in het AD dat een eventueel faillissement van het bedrijf ‘in principe’ geen invloed heeft op de deal, omdat Dijkstra zijn handtekening op persoonlijke titel zette.

Het verzoek tot faillissement voor Limbutex BV, het bedrijf van Dijkstra, is afkomstig van een vastgoedondernemer uit het Friese Makkum. Die ligt met Dijkstra in de clinch over de aankoop van een vakantiepark in Noord-Holland, de Ursemmerhof. Ondanks een ondertekend koopcontract heeft Dijkstra daar nooit voor betaald. In 2023 werd de deal, ter waarde van 16 miljoen euro, door de rechter ontbonden, schrijft het AD.

De in het vonnis opgenomen proceskosten en dwangsommen, bij elkaar ruim 66.000 euro, betaalde Dijkstra volgens de tegenpartij ook nooit. De herhaaldelijke inzet van deurwaarders mocht niet baten. Daarom vraagt de eigenaar van de Ursummerhof nu het faillissement van Dijkstra’s bedrijf aan bij de rechtbank.