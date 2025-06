Keeper Nick Olij verruilt Sparta voor PSV

Keeper Nick Olij komt naar PSV. De Eindhovenaren hebben overeenstemming bereikt met Sparta Rotterdam over de transfer van de doelman, zo bevestigen bronnen rond Olij maandag.

Volgens De Telegraaf heeft de 29-jarige Olij een clausule in zijn contract waardoor hij Sparta voor 3 miljoen euro kan verlaten. PSV maakt gebruik van die optie. Olij stond de afgelopen seizoenen ook in de belangstelling van Feyenoord en Ajax.

Olij moet nog medisch worden gekeurd. Hij maakt deel uit van de selectie van het Nederlands elftal voor het thuisduel van dinsdag met Malta in de WK-kwalificatie.

PSV was op zoek naar een doelman omdat Walter Benítez de club aan het einde van het seizoen heeft verlaten. PSV heeft met Joël Drommel nog een keeper onder contract staan. Verschillende media melden bovendien dat ook de komst van doelman Daniel Peretz naar Eindhoven bijna beklonken is. De Israëliër verruilde in augustus 2023 Maccabi Tel Aviv voor Bayern München.