Geen treinen morgen, houd daarom rekening met extra drukte in de bus

Busvervoerders Arriva en Hermes waarschuwen reizigers rekening te houden met extra drukte in de bus dinsdag door de stakingen bij de NS. Samen verzorgen Arriva en Hermes onder de naam Bravo het busvervoer in Brabant. "Vanwege NS-stakingen kan het extra druk zijn in onze voertuigen. Wij rijden volgens onze normale dienstregeling", schrijft Hermes op zijn website.

Arriva meldt hetzelfde en geeft reizigers daarbij nog het advies dinsdag voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Ook regionale vervoerders in andere delen vanhet land komen met dezelfde waarschuwing voor reizigers nu dinsdag in het hele land opnieuw geen treinen rijden door de staking van medewerkers van de NS.

