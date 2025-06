Herlings oogt na twee zeges als de oude: 'Kwestie van zelfvertrouwen'

Jeffrey Herlings lijkt weer helemaal de oude. Twee maanden geleden werd de Brabantse motocrosser bij zijn rentree na een zware knieoperatie bijna op een ronde gezet door Lucas Coenen, afgelopen weekend troefde hij zijn elf jaar jonge Belgische stalgenoot opnieuw af voor zijn tweede grandprix-zege op rij.

Herlings, die op 12 september 31 wordt, vond zichzelf bij zijn rentree op Sardinië terug op de vijftiende plek in de daguitslag, maar ging daarna per week beter rijden. Smets: "Eigenlijk heeft hij zijn eerste grands prix gebruikt om terug in vorm te komen, in combinatie met de twee Dutch Masters-wedstrijden."

Andere voorbereiding Voormalig motocrosser Smets, zelf goed voor 57 GP-zeges in zijn actieve carrière, wijst op de totaal andere voorbereiding die Herlings heeft gehad, als gevolg van zijn maandenlange herstel. "Normaal rijd je een aantal wedstrijden om in vorm te komen voor een nieuw seizoen, hij had maar een hele korte aanloop naar zijn rentree op GP-niveau. Je moet ritme opdoen, dat hij had hij niet."

"Wel dat het zo lang heeft geduurd. Aan zijn conditie en snelheid lag het niet. Het was eerder een kwestie van zelfvertrouwen. Motocross is een technische sport, met risico's. Dat heeft onbewust meegespeeld, zeker met het blessureverleden van Jeffrey", vertelt hij aan de NOS .

De Belg Joël Smets, teammanager van Herlings bij het Oostenrijkse crossmerk KTM, is niet verbaasd dat zijn pupil weer wedstrijden wint, zoals Herlings in Duitsland en Letland deed.

Oude Jeffrey

Na in Oldebroek twee te zijn geworden, pakte Herlings half mei in Markelo zijn eerste zege van het seizoen, om een week later bij de Grand Prix van Frankrijk net naast het podium te eindigen.

"Per wedstrijd zag je meer 'vonkjes' van de oude Jeffrey", zegt Smets, die er nooit aan heeft getwijfeld of Herlings weer mee zou kunnen doen om de prijzen. "Voor buitenstaanders leken die eerste uitslagen misschien abnormaal, maar voor insiders niet. Hij wordt 31 dit jaar. De Herlings van vijf jaar geleden zou minder tijd nodig hebben gehad. Nu duurde het iets langer."

'Derde plek nog haalbaar'

Daardoor vindt Herlings, die de eerste drie grands prix van het seizoen miste, zichzelf nu terug op het negende plek in de wereldtitelstrijd. Hij heeft 268 punten minder dan koploper Romain Febvre en 232 minder dan nummer twee Coenen. Met nummer drie Maxime Renaux is het verschil 'maar' 107 punten.

"Wereldkampioen worden zal niet meer gaan, maar de derde plek is nog wel haalbaar", denkt Smets. "Dat is een klein doel op zich, al lijkt dat van buiten misschien onbenullig. Jeffrey is zo eergierig dat hij elke wedstrijd waaraan hij meedoet wil winnen, voor hem is dat op zich al uitdaging genoeg."

Wereldkampioenschap voor landenteams

Een uitdaging is ook de Motocross of Nations aan het einde van het seizoen, het wereldkampioenschap voor landenteams, die begin oktober in het Amerikaanse Crawfordsville wordt verreden. Smets: "De Amerikanen hebben hun eigen kampioenschap, maar eenmaal per jaar staan de beste crossers bij dat WK tegenover elkaar. Dat is voor Jeffrey een extra prikkel, dit keer in het hol van de leeuw."

En dan is er ook nog de situatie van Herlings' aflopende contract bij KTM, het merk waarvoor hij zijn hele carrière heeft gereden en waarmee hij vijf wereldtitels heeft gewonnen, plus een recordaantal van 109 grote prijzen.

'Goede crosser voor de markt'

KTM verkeerde de afgelopen maanden in financieel zwaar weer en Herlings heeft eerder al aan NOS Sport laten weten dat de mogelijkheid bestaat dat hij volgend seizoen ergens anders rijdt, "want de liefde moet wel wederzijds zijn".

Smets hoopt dat het niet zo ver komt. "De situatie bij het moederbedrijf lijkt gestabiliseerd. Ik ga niet over de rijderscontracten, maar ik hoop dat mijn bazen in Oostenrijk hem een fatsoenlijk voorstel kunnen doen. Je kunt niet alleen op je mooie ogen bij een merk blijven. Jeffrey Herlings heeft laten zien dat hij nog steeds Jeffrey Herlings en een goede crosser voor de markt is."