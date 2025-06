Virgil van Dijk sluit terugkeer bij Willem II (en FC Groningen) uit

Virgil van Dijk zal zijn voetbalcarrière niet afsluiten in Nederland. Dat maakte de in Breda geboren aanvoerder van het Nederlands Elftal en van Liverpool maandag duidelijk in de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd dinsdag van Oranje tegen Malta in de WK-kwalificatie.

Op de persconferentie kreeg Van Dijk de vraag of hij net als Erwin Koeman en Arjen Robben van plan is zijn carrière af te sluiten bij FC Groningen, de club waar zijn carrière in het betaald voetbal ooit begon. Van Dijk maakte meteen duidelijk dat dat niet gaat gebeuren. "Nee. Ik kom niet meer terug naar Nederland", zei hij resoluut.

Ook bij Willem II waar hij vanaf de D-jeugd in de jeugdopleiding speelde, zullen ze Van Dijk dus niet meer terugzien als speler van de Tricolores. Hij is namelijk niet van het rondmaken van cirkels, zo gaf de aanvoerder van Oranje aan. "Ik ben trots op mijn carrière tot nu toe. Afsluiten in de Eredivisie komt daar niet nog bij."

