Publiekstrekkers vallen weg, maar drukker dan ooit bij Libéma Open

Het tennistoernooi van Rosmalen ziet publiekstrekker na publiekstrekker wegvallen. Toch was de maandag de drukste maandag ooit op de Libéma Open. Dat zorgde voor veel sfeer op de tribunes en rondom de banen, maar ook voor irritatie. “Het is zo druk dat ik bijna nergens naar binnen kan”, zegt toeschouwer Henk Brands uit Eindhoven.

John voegt toe: “Het bijzondere van deze locatie is dat je eenvoudig bij de trainingsbanen komt. Dan kun je die topspelers met eigen ogen zien trainen en is het zichtbaar dat ze ook gewoon fouten maken. Ook leuk dat grote Nederlandse talenten de kans krijgen. Volgend jaar zouden die gezien de publieke belangstelling best eens op de grotere banen mogen spelen.”

John van Woudenberg en Peter Braaksma uit Berkel en Rodenrijs waren al vaker te gast bij het tennistoernooi, maar zo druk was het nog nooit. "Deze drukte zorgt voor een nieuwe beleving. Toch vinden we het leuk om er weer te zijn. Het is een prachtig toernooi in een mooie omgeving”, vindt Peter.

“We organiseren dit toernooi al een tijdje, er haken altijd spelers af. Na een zwaar gravelseizoen en de overgang naar gras is de kans op blessures zeker aanwezig”, zegt toernooidirecteur Marcel Hunze. “Het is jammer dat er goede spelers afvallen, maar we zijn tevreden met ons deelnemersveld. Zo doet bijvoorbeeld Medvedev bij de mannen mee en bij de dames zijn er meerdere leuke namen.”

De drukte bij Libéma Open heeft alles te maken met tweede pinksterdag. Normaal is de maandag de minste drukke dag, maar nu is deze dag voor het eerst in de geschiedenis van het tennistoernooi met zo'n 6500 tickets uitverkocht. De komende dagen loopt de kaartverkoop ook goed, al heeft de organisatie pech met het uitvallen van publiekstrekkers. Zo meldde titelverdediger Alex de Minaur zich geblesseerd af, daarna volgde de Nederlandse topspeler Tallon Griekspoor en op maandag trok Botic van de Zandschulp zich op het laatste moment terug.

Fiene, Katinka, Leandra en Boaz komen uit Winterswijk en hadden er een autorit van twee uur opzitten. “Ik tennis zelf en kan veel van deze spelers leren. Hoe ze de bal opgooien en serveren bijvoorbeeld”, zegt Leandra. Met z’n vieren zijn ze daarnaast op handtekeningenjacht. Katinka: "Het liefst wilden we die van Daniil Medvedev, dat is ons gelukt. Wat opvalt is dat alle spelers en speelsters heel aardig zijn.”

Hunze heeft naast tweede pinksterdag een duidelijke verklaring voor de toegenomen populariteit van het toernooi. “Het is één van de weinige toernooien ter wereld waar de mannen en vrouwen in actie komen. In Nederland is het zelfs het enige damestoernooi. Libéma Open is een traditie geworden en is meer dan alleen toptennis op veel banen. Er is bijvoorbeeld een leuke promodorp en er zijn allerlei activiteiten. We horen van onze toeschouwers dat het een gezellig toernooi is voor jong en oud.”

Wat Hunze niet in de hand heeft is het weer. Na veel regen tijdens de kwalificaties afgelopen weekend tot zomerse temperaturen van bijna 30 graden aan het einde van deze week. “Maar we hebben ervaring met warme dagen tijdens het toernooi. Ik heb liever warmte dan regen. We zorgen voor diverse verkoelingsmogelijkheden voor spelers en toeschouwers.”