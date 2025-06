Soephelden van TikTok koken voor ouderen

Drie Haagse huisgenoten achter het TikTok-account Soepvandeweek hebben hun soeproutine even omgegooid. In plaats van zelf hun creaties op te lepelen, serveerden Teun Reidel, Camiel Aardewerk en Chris van Eck maandag hun tomaten-groentesoep aan de bewoners van zorginstelling De Wever in Tilburg. “Ze mogen wel vaker komen,” klinkt het enthousiast vanuit de eetzaal.

Met zo’n 17.000 volgers en meer dan 222.000 likes hebben de drie huisgenoten inmiddels een flinke schare fans opgebouwd. Normaal maken ze met een flinke dosis humor en een handjevol groenten wekelijkse soepvideo’s voor TikTok, die ze na het filmen zelf opeten. Maar dit keer aten ze het niet zelf, maar trakteerden ze de ouderen. De actie ontstond vanuit Teuns stage bij The Social Pact, waar hij werkt aan een campagne voor betekenisvol werk in de zorg.

Teun wilde zelf iets betekenisvols doen. Toen De Wever als eerste op zijn initiatief reageerde, dacht hij: "Dat gaan we gelijk doen". "Dus nu zijn we hier op tweede pinksterdag. Voor anderen koken voelt anders. Maar ik vind het heel leuk om te doen", vertelt hij. "Het betekent ook wat voor anderen en soms ben ik mijn eigen soep wel zat, dus kunnen anderen ervan genieten."

'Echt heel smakelijk'

De bewoners van De Wever kenden de TikTokkers vooraf nog niet, maar dat veranderde snel. “Ze mogen wel vaker komen”, zegt Maria Berkenpeis met een brede glimlach. "Hartstikke leuk." Ook Jo van Wezenbeek is enthousiast: “Natuurlijk!” En de soep? Die valt duidelijk in de smaak. “Heerlijk, beter als wat wij normaal krijgen”, vindt Maria. Finy Meeuwsen had haar soepkommetje nog niet helemaal leeg. “Een beetje pittig, maar dat kan ik wel hebben. Ze hebben het goed gedaan. Hij is echt heel smakelijk.”

Aan het einde van de middag wordt Camiel door een medewerkster meegevraagd om een bewoonster naar haar kamer te brengen. “Ze vond jou het leukst”, zegt ze. “We zeggen niks tegen je vriendin Marcella hoor, Camiel,” grappen zijn vrienden.

Of het een eenmalige actie blijft? Teun denkt van niet. “Ik vind het een leuk initiatief en je maakt er anderen blij mee. Je krijgt er energie van.” Of de bewoners van De Wever hen straks ook op TikTok volgen, blijft nog even spannend. “Ik weet niet of ze TikTok hebben, maar het zou heel hip zijn. Je weet het natuurlijk nooit in Tilburg.” De video verschijnt volgende week maandag op TikTok.