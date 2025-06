Noud (13) overlijdt na ongeval op N395, nu komt er een veilige oversteek

De N395 krijgt dit najaar in Diessen een veilige oversteek voor fietsers. De provincie neemt deze maatregel na meerdere ernstige ongelukken op de provinciale weg. In maart overleed de 13-jarige Noud toen hij op de weg in Diessen op de fiets werd aangereden door een automobilist. Omwonenden, lokale politici en Statenleden trekken al jaren aan de bel om de veiligheid te vergroten.

Temmie van Uden Geschreven door

Ter hoogte van de kruising met de Toekomstweg in Diessen komt nu een middengeleider die het verkeer scheidt. In het midden daarvan kunnen overstekende fietsers veilig wachten. Voor de aanleg moeten nog kabels en leidingen worden verlegd. Naar verwachting is dit in het najaar klaar.