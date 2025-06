Verwoestende brand in garage: man (58) aangehouden

Voor het aansteken van de verwoestende brand zondagnacht in een garage aan de Alberdinck Thijmstraat in Valkenswaard is een 58-jarige man uit die plaats aangehouden. Dat meldt de politie dinsdag. Volgens buurtbewoners zou het om een buurman gaan.

De verwoestende brand brak zondagnacht rond half vijf uit. Bewoner Manolito, zijn 12-jarige zoon, zijn honden en konijn wisten op tijd hun huis uit te komen. Het vuur greep zo snel om zich heen dat de auto, carport en garage niet meer te redden waren.

Camerabeelden

De politie bevestigt dinsdag dat er maandagochtend een 58-jarige man is aangehouden op verdenking van brandstichting. Volgens buurtbewoners gaat het om een man uit de straat en zou hij zijn herkend op camerabeelden. De politie gaat hier verder niet op in.

Bewoner Manolito had afgelopen weekend nog camera's opgehangen en dacht op de beelden al een verdachte te zien. "De afgelopen weken zijn mijn auto en bedrijfsbus al twee keer bekrast. Daarom had ik dit weekend camera's opgehangen", vertelde hij eerder. Hulp van buren

Manolito en zijn zoon wisten dankzij de buren uit hun huis te vluchten. Hun dochter ontdekte het vuur als eerste. Terwijl buurman Martijn de brandweer belde, maakte zijn vrouw Anja de buurman wakker door op de ramen te bonken. Met emmers en een tuinslang probeerden ze de garage van de buurman te blussen en hun eigen huis nat te houden. Toch was de schade aan het huis van Manolito enorm. Van de carport was een hoopje stenen over. Zijn auto en garage met alles daarin zijn helemaal uitgebrand. Maar het ergste: "De sieraden van mijn overleden moeder en een lint van haar rouwstuk. Het is allemaal verloren gegaan", vertelde de bewoner eerder.