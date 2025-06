NS-personeel staakt, grote drukte op de weg blijft uit

Door de landelijke treinstakingen van de NS werd dinsdagochtend grote drukte op de weg verwacht, toch bleef het in de ochtendspits relatief rustig volgens de ANWB en busvervoerder Hermes. "Ook vanavond verwachten we geen verkeersescalatie", zegt de ANWB.

Eric denkt dat de grote drukte uitbleef omdat niet elke treinreiziger een auto heeft. "Misschien werken ze thuis of rijden ze met iemand mee." Daarbij komt dat de iets drukkere wegen dan normaal ook kunnen komen door de vele Duitsers die dinsdag terugrijden van hun vakantie aan de Nederlandse kust, na hun lange pinksterweekend. "Daardoor kan het wat drukker zijn in Brabant."

Het was wel wat drukker dan normaal, maar niet extreem vertelt Eric Evengroen van de ANWB. "Normaal staat er op een dinsdag ongeveer 400 kilometer file, nu was dat ongeveer 600 kilometer. Als het echt druk is staat er tot wel 1100 kilometer aan file."

Ook busvervoerder Hermes laat dinsdagochtend weten dat het ondanks de verwachte drukte rustig is op busstations in de provincie. "Wij hadden verwacht dat het druk zou zijn in de bussen op trajecten die parallel lopen aan de treinstations, maar het is een stuk rustiger dan verwacht", zegt Nick Pol, woordvoerder van Hermes.

Volgens hem hebben reizigers zich op de staking kunnen voorbereiden. "Veel reizigers hebben het advies om thuis te werken gevolgd, denken we. Wij zijn vaak het voor- of natransport voor treinreizigers: vandaar dat het een stuk rustiger is tijdens een staking."