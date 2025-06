Files en wachtrijen door extreme drukte in de Efteling, park langer open

Het is dinsdag extreem druk in de Efteling. De drukte zorgt ervoor dat verkeer in woonwijken van Kaatsheuvel vastloopt. Automobilisten die het park bereiken, moeten op een reserveparkeerplaats parkeren omdat het terrein voor de Efteling vol is. In het park staan bezoekers vervolgens lang in de wachtrij voor attracties.

Het is druk in en rond het attractiepark omdat veel scholieren een studiedag hebben en er wegafsluitingen zijn rondom de Efteling. Door de voorspelde drukte is het park twee uur langer open dan normaal. Wie op de parkeerplaats bij de Efteling komt, heeft dinsdag aan het begin van de middag pech. Door de enorme drukte moeten bezoekers op een extra parkeerplaats aan de Dodenauweg parkeren, waar een aantal jaar geleden pendelbussen vertrokken. Vanaf daar moeten bezoekers nu nog zo'n tien minuten lopen voor ze bij het park zijn.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

De Efteling laat weten dat zij voorbereid zijn op de drukte. "Uit het verleden weten we dat mensen de dag na een feestdag vaak nog een dagje vrij hebben of dat scholieren een studiedag hebben. Ook zien we aan de kaartverkoop dat het erg druk is", vertelt woordvoerder Steven van Gils. Naast het inzetten van het extra parkeerterrein zijn er dinsdag meer medewerkers aan het werk vanwege de voorspelde drukte. Wegafsluitingen

In de straten rondom het pretpark staan tientallen auto's in de file. De Horst en de Van Heeswijkstraat zijn deels afgesloten voor de aanleg van een rotonde. Via deze straten rijden bezoekers normaal gesproken naar de Efteling. Zij nemen daarom nu massaal een sluiproute en rijden door de woonwijken. In deze woonwijken loopt het verkeer deze dinsdag helemaal vast door de extreme drukte. "Verkeer rijdt door het centrum en staat al in de Raadhuisstraat vast, dat is nog een flink eind van het park vandaan", laat een persfotograaf weten. De Efteling is in gesprek met de gemeente over de wegafsluitingen. "Op drukke dagen als deze hebben niet alleen bezoekers daar last van, maar ook mensen die in het dorp wonen", zegt de woordvoerder.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

Lange wachtrijen

Bij attracties als de Droomvlucht, Vogel Rok en de Joris en de Draak staan bezoekers dinsdag lang in de rij. In de langste wachtrijen staan bezoekers zo'n drie kwartier te wachten. "Dat zijn geen extreme wachttijden voor zo'n drukke dag als deze", zegt Van Gils.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink