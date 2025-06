Deze wielerheld krijgt eindelijk een eigen fietspad in zijn stad

Wielrenner Bert Oosterbosch werd twee keer wereldkampioen en krijgt nu in Eindhoven, zijn geboortestad en de stad waar hij opgroeide, eindelijk een fietspad dat naar hem wordt vernoemd. Een eerbetoon, ruim 35 jaar na zijn dood. Het werd tijd volgens zijn oom Geert: “Nijmegen heeft al een Bert Oosterboschpad. Dat vond ik vreemd.”

Eindhoven heeft al tien jaar een museumpje voor de wielerheld die in 1989 overleed aan een acute hartstilstand, slechts 32 jaar oud. De wanden hangen vol met shirts en krantenartikelen. Winnen kon Bert Oosterbosch als de beste. “Hij was de absolute top", zegt zijn oom. "Bert deed alles voor de wielersport. Hij is altijd toch wat ondergewaardeerd gebleven, gezien zijn prestaties. Hij werd de ‘Rooie uit Eindhoven’ genoemd en maakte hierdoor veel reclame voor de stad. Ze noemden bij zijn prestaties altijd Eindhoven erbij.”

Bij de amateurs werd Bert wereldkampioen ploegentijdrit en won hij zo’n veertig wedstrijden. Als prof werd hij wereldkampioen achtervolging en won hij bijna honderd wedstrijden. Hij pakte zelfs drie etappes in de Tour de France. In het museum in wielercafé Cyklist in Eindhoven hangt een foto van oom Geert en Bert, beiden op de racefiets voor het Evoluon. “Hij was pure klasse. Ik had ook wel wat klasse, maar niet in die mate van hem.” Ze kregen een goede band samen. “Hij was zes jaar jonger. Meer een soort jonger broertje. Ik heb hem zien groeien.”

Geert Oosterbosch (links) en Bert Oosterbosch (foto's: privécollectie).

Het overlijden van Bert hakte erin. “Hij won in Bladel de amateurkoers en vier dagen nadien kreeg hij een acute hartstilstand. Mijn broer belde me om zes uur en dat was echt heftig. Daar heb ik eigenlijk nog geen woorden voor.” Zijn oom Geert omschrijft Bert als een echte Eindhovense jongen. “Hij had een heel diepe band met de stad. Is er opgegroeid. Hij verhuisde naar Lekkerkerk, maar net voor zijn dood had hij zijn huis te koop staan. Hij wilde weer naar Brabant, naar Eindhoven.”

Opening zaterdag De opening van het Bert Oosterboschpad is zaterdagmiddag, 14 juni, om twee uur. Het gaat om het fietspad door het Dommeldal vanaf de Kosmoslaan in Eindhoven naar Bokt.

Geert nam het initiatief voor een fietspad voor Bert en diende een voorstel in bij de gemeente. “Ik vroeg me af waarom er in Eindhoven niks was, voor zo'n groot sportman. We hebben bijvoorbeeld wel een Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Terecht, want hij heeft ook heel veel voor de sport gedaan. Maar dat geldt ook voor Bert."

Geert Oosterbosch en Gea Oosterbosch, de zus van Bert (foto: Rogier van Son).

Het Bert Oosterboschpad gaat deel uitmaken van de Vincent van Gogh fietsroute. ”Ik zal daar straks regelmatig te vinden zijn", vertelt zij oom. Hij is trots dat Bert eindelijk de erkenning krijgt 'die hij zo verdient': "Hij heeft Eindhoven internationaal als sportstad op de kaart gezet.” De zus van Bert is het daarmee eens. "Zo'n grote beroepswielrenner, daar is er maar eentje van in Eindhoven", zegt Gea Oosterbosch. "Wij dromen hier al lang van. De eerste keer dat ik over het pad fiets, zal het met een lach en een traan zijn." Ze denkt dat hij zo'n fietspad zeker leuk zou hebben gevonden.

Bert Oosterbosch werd twee keer wereldkampioen (foto: Rogier van Son).