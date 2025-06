Eén dag voor de bevalling van hun kindje zijn Joey en Fleur dakloos

Joey (29) werkte zich dag en nacht in het zweet om het droomhuis voor zijn jonge gezin te bouwen. Samen met vrienden knapte hij een huis in Cuijk op. Begin deze maand konden ze er eindelijk van gaan genieten, maar nog geen twee weken later brandt het af, één dag voor de geboorte van zijn dochtertje. "Het is ongelofelijke pech, we zijn er kapot van."

Joey pendelt dinsdag al heel de dag heen en weer: tussen ziekenhuis, waar Fleur aan het bevallen is, het huis van zijn moeder waar ze vannacht sliepen en hun eigen, afgebrande huis. De plek waar de verzekeraar de schade aan het opmeten is. Het jonge stel is kapot van de brand dat hun huis verwoestte, en toch is dinsdag ook een mooie dag: "We gaan onze dochter verwelkomen en daar willen we van genieten", zegt Joey emotioneel.

Hij zat met zijn dochter van anderhalf op de bank toen hij een gek geluid hoorde: "Ik ging kijken en zag de garage in de fik staan. Ik heb haar en de hond gepakt en ben naar buiten gevlucht, daar is de rollercoaster begonnen", zegt hij. Het vuur heeft voor forse schade gezorgd aan met name de achterkant van het huis, onder andere van de dakkapel en garage is niets meer over. "Hoe het kon gebeuren weet de brandweer niet."

Een flinke brand zorgde maandagochtend voor flinke schade aan hun huis in Cuijk. "Mijn vrouw was even een broodje kopen. We wisten al dat ze dinsdagmiddag zou worden ingeleid, dus we zouden nog een laatste keer met zijn drieën lunchen", vertelt de vader.

Zijn vrouw Fleur wordt dinsdagmiddag ingeleid in het ziekenhuis. "Ze is heel emotioneel", vertelt Joey. "Gelukkig gaat de bevalling wel voorspoedig", zucht hij. "Ik hoop ook dat ze eerst nog wat kan rusten, want we hebben allebei vannacht niet geslapen", zegt hij.

Ondertussen zoekt hij met man en macht naar een (tijdelijke) woonruimte voor het gezin. "Dat is super belangrijk voor mijn vrouw en de baby." Maar snel iets vinden is niet makkelijk: "We wonen nu bij mijn moeder, waar we van haar zo lang als nodig mogen blijven. Maar er is eigenlijk te weinig ruimte voor ons gezin, zeker met een baby is dat niet te doen", zegt hij. En dus zoekt hij hard naar een huurwoning of vakantiebungalow om tijdelijk te blijven: "Het kan wel een jaar duren voor we weer in ons huis kunnen."

Joey is een doorpakker, dat blijkt ook uit hoe het droomhuis er kwam. "We hebben het in januari gekocht, het was toen een bouwval", vertelt hij. In een paar maanden knapte hij met helemaal op, sinds begin juni is het klaar. Het jonge gezin heeft er dus maar een paar weken van kunnen genieten. "Het was ons droomhuis, dat was het echt. Al het geld dat we hadden zat hierin."

En nu? "Het liefst zou ik dit huis herbouwen, maar dat is wel afhankelijk van de schade en de verzekering." Dinsdag heeft hij in ieder geval iets anders aan zijn hoofd: "Mijn vrouw is er echt kapot van." Dan licht zijn stem wat op: "En toch verzet ze vandaag land en water om een kindje te maken", zegt hij trots. "Een gezond kindje is het belangrijkst, we gaan proberen van dit moment te genieten."