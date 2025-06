Hyperrealistische Maria waakt over 500 kaarsjes

“Gelovigen die een kaarsje willen aansteken, worden helemaal het schilderij ingetrokken”, vertelt de Oosterhoutse kunstschilder Peter Nuijten. Vanaf woensdag siert zijn hyperrealistische schildering van Maria de kapel van de voormalige Heilig Hartkerk in Oosterhout.

Ruim vierhonderd tot vijfhonderd kaarsjes worden wekelijks aangestoken in de Oosterhoutse stadskapel. Om die wat op te fleuren, is de Oosterhoutse kunstschilder Peter Nuijten eind november benaderd door de stichting ‘Stiltecentrum In De Oude Toren’ om een schilderij te maken voor de kapel. Dat is dezelfde stijl waarin de kerk, die in 1972 aan de eredienst is onttrokken, in 1881 is gebouwd door architect Piet van Genk. Al veertig jaar maakt Nuijten hyperrealistische schilderingen. “Dat is mijn handschrift”, zegt hij. Normaalgesproken schildert hij stillevens van hedendaagse voorwerpen, zoals een ontbijtje, in 17e-eeuwse stijl. “Dat moderne vind ik gooi- en smijtwerk. Het heeft technisch weinig inhoud.”

Aandacht voor detail

Voor het schilderij in de voormalige Heilig Hartkerk heeft Nuijten zich verdiept in de zogeheten neogotische schilderkunst, religieuze schilderijen uit die tijd bekeken en verschillende schetsen gemaakt. “Neogotiek staat bekend om het realisme”, gaat hij verder. In de stijl is veel aandacht voor detail. “Het lastigste is om stoffen als metaal, glas of steen goed uit te drukken”, vindt hij. “Het is de kunst om met olieverf de illusie te creëren dat je daadwerkelijk naar die stoffen zit te kijken.”

Een schets van Maria en een cherubijntje (foto: Peter Nuijten)

Van eind december tot halverwege mei heeft Nuijten aan het schilderij gewerkt, dat woensdag wordt gepresenteerd in de stadskapel. Hierop staat Onze Lieve Vrouwe bijna fotografisch afgebeeld, met haar armen gespreid. “Zo kunnen gelovigen naar haar toe komen.” Symboliek

Verder staan er twee vlinders afgebeeld op het schilderij, dat een afmeting van 1,90 bij 1,43 meter heeft. “Zij symboliseren de toegankelijkheid van het leven en de transitie van een ziel naar de hemel”, legt Nuijten uit. De heilige maagd bevindt zich in een zwevende positie, met twee cherubijntjes (engeltjes) aan haar voeten. Achter haar een dreigende lucht, met daarboven een rustige, blauwe hemel. “Dat verbeeldt dat je geest in een rusttoestand komt, als je in Jezus gelooft”, legt de 65-jarige docent Beeldende vorming en Kunstgeschiedenis van het Cambreur College in Dongen uit. Hij hoopt dat gelovigen veel steun uit het schilderij en haar symboliek halen. Achter de wolken schijnt immers de zon. “Na zwaar weer treden altijd betere tijden aan.”