Jelle (16) verloor beide ouders en rent anderhalve marathon voor goed doel

Jelle (16) uit Sprundel verloor in een paar jaar tijd zijn beide ouders. Toen hij gevraagd werd om de Roparun te gaan lopen, een hardloopestafette waarbij geld wordt ingezameld voor mensen met kanker, twijfelde Jelle geen moment. "Mijn vader rende de run voor mijn moeder, ik ren hem nu voor allebei."

Het is nu bijna een jaar geleden dat zijn team hem vroeg mee te doen. Sindsdien is hij gaan trainen en dit pinksterweekend deed hij, als één van de jongste deelnemers, mee aan de estafetteloop van 540 kilometer. Hij nam er 65 voor zijn rekening: “Dat is anderhalve marathon”, zegt hij trots. “Dat is echt niet niets.”

Met de run is ruim drie miljoen euro opgehaald, geld dat wordt ingezet om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken. “In 2021 kreeg mijn moeder te horen dat ze uitgezaaide borstkanker had en niet meer beter zou worden”, vertelt Jelle. Plotseling overleed zijn vader een jaar daarna, door een hartinfarct tijdens het hardlopen. In 2023 overleed zijn moeder aan kanker. “Ik woon nu met mijn oudere zus in ons ouderlijk huis.”

De tocht was niet makkelijk voor Jelle: “Het was leuk, maar ook vermoeiend", zegt hij. De estafetteloop gaat namelijk dag en nacht door. "Vooral het 's nachts lopen, vond ik zwaar", zegt Jelle. "Ik liep op een lange, uitzichtloze weg in het donker, de moed zakte me toen echt in de schoenen." Het hielp hem om dan te bedenken aan waarom hij meedeed: “Ik dacht aan mijn vader, dat hij de tocht ook heeft afgemaakt en hem nu nooit meer kan lopen. En aan mijn moeder, die drie jaar lang heeft gestreden tegen deze vreselijke ziekte. Dat gaf me kracht om door te gaan”, zegt hij. “Ik hoop dat ze vanaf boven hebben meegekeken en trots zijn.”

Zelf is hij dat in ieder geval wel: “Ja, ik ben wel trots op dat ik het heb afgemaakt. Het team was ook echt heel leuk en een grote, nodige steun op sommige momenten.” Dirk, de aanvoerder van Roparunteam Sv Sprundel, en vriend van zijn overleden ouders, is dat in ieder geval enorm: “Ik ken hem al sinds hij nog in zijn broek deed”, zegt hij knipogend naar Jelle, die op de achtergrond grinnikt.

“Ik heb het met zijn vader altijd veel over de Roparun gehad", zegt Dirk die al jaren vrijwilliger is. "Voor hem was de ziekte van Jelles moeder een belangrijke motivatie om destijds mee te lopen. Nu kreeg Jelle de kans om dit voor zijn ouders te doen, en dat geeft een onbeschrijfelijk gevoel”, zegt hij geëmotioneerd.

Het geld van de Roparun gaat onder andere naar een hospice in de omgeving van Sprundel. In het dorp leeft de Roparun en het verhaal van Jelle; “Het wordt hier enorm gedragen, we zijn zo trots op Jelle. Dit is een ervaring voor het leven.”