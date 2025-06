Emma zoekt droomman van dansfeest: ‘Klikte als een malle, heb geen naam'

Een avond vol muziek, dansen en opblaasspeeltjes veranderde voor Emma Clark uit Esbeek in iets onverwachts. Tijdens het feest Vroeg Pieken in de Orangerie in Den Bosch ontmoette ze een man met wie het meteen klikte. Maar ze vergat zijn naam en nummer te vragen. Nu is ze vastberaden hem terug te vinden. Het enige wat ze zeker weet: hij komt uit Boxtel.

“We praatten niet veel, maar het voelde zó goed,” vertelt Emma over die avond op 24 mei. “We hebben samen gedanst, tegen elkaar aan. Hij had een soort rust over zich, waardoor ik mezelf kon zijn.” Het was haar vijfde keer op Vroeg Pieken, maar deze editie was anders. “Hij zag mij en mijn vriendin en nodigde ons uit om mee te dansen. Hij trok me dichterbij. We vonden elkaar meerdere keren die avond en het klikte als een malle. Het was supergezellig.”

De sfeer was luchtig en speels. “Er was zo’n grote opblaasflamingo, die ik heel graag wilde. Die ging toen naar iemand anders. Hij probeerde nog te regelen dat ik er ook een kreeg.” Ook humor ontbrak niet. “Bij het nummer Schudden van Def Rhymz grapte hij: ‘Ik ben al zo oud, ik kan niet omhoog zonder hulp.’ Hij was heel open, danste ook met anderen, maar met niemand zo close als met mij. We draaiden om elkaar heen.” Tijdens het dansen legde hij af en toe zijn hand op haar rug. “Maar ik durfde niet door te pakken. Ik was bang om een blauwtje te lopen.”