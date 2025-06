Basejumper komt vast te zitten in mast: ‘Gevaarlijk, maar niet verboden’

Het is een van de meest risicovolle sporten ter wereld: basejumpen, een specifieke vorm van parachutespringen. Toch wagen sommigen in Nederland zich eraan, zoals woensdag in Oss. Daar raakte basejumper Ronald Overdijk in de problemen toen hij verstrikt raakte in een antennemast. Hoe zit het eigenlijk met de regels rond deze risicovolle sport?

Bij basejumping spring je niet uit een vliegtuig, maar van objecten zoals een gebouw, brug, berg of mast. Daar zit een risico aan, weet Bob Draijer. Hij is al veertig jaar parachutist, heeft een bedrijf dat parachute-demonstraties geeft en maakte vorige maand zijn 20.000e sprong, waar ook basejumps tussen zaten. "Het springen zelf is niet verboden", vertelt hij. "Wél is het illegaal om zonder toestemming terreinen of objecten te betreden. Dat vind ik een beetje horen in de categorie '15 kilometer te hard rijden'."

Volgens de ervaren parachutist zijn er in Nederland genoeg plekken waar je legaal vanaf kunt springen. “Zelfs vanaf een balkon. Maar je springt natuurlijk wel op een plek waar je goed kan landen." Er is geen specifieke wetgeving die basejumpen verbiedt. "Zolang je niet op verboden terrein bent, geen gevaar vormt voor anderen en geen schade aanricht, mag en kan het in principe. Onder basejumpers is het sowieso een algemene regel om alles netjes achter te laten en niks kapot te maken."