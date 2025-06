Politie slaat alarm om vondst gevaarlijke stof bij aanhouding

Toen agenten woensdagochtend in een huis aan de Korte Tuinstraat in Den Bosch een verdachte wilden aanhouden, sloegen ze om een andere reden alarm. Ze dachten een gevaarlijke stof te hebben aangetroffen. De buren moesten daarom hun huis uit en de straat werd afgezet. Na metingen bleek het niet om een gevaarlijke stof te gaan.

De verdachte is uiteindelijk aangehouden. Over de identiteit van de verdachte en waarom hij is aangehouden, wil de politie niets kwijt. Het gaat om een lopend onderzoek van de recherche, wat betekent dat de aanhouding gepland was.