Man die vastzat in antennemast is 'veteraan in basejumpen' Ronald Overdijk

De man die woensdagochtend urenlang vastzat in een antennemast in Oss is de bekende basejumper Ronald Overdijk. Met meer dan duizend parachutesprongen van gebouwen en andere hoge punten is de waaghals 'een veteraan in het basejumpen'. Daarnaast houdt Overdijk zich voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) bezig met regelgeving rondom basejumpen, al lijkt hij in Oss regels overschreden te hebben. Hij is aangehouden voor het betreden van privéterrein.

Als accountmanager parachutespringen en 'hoofd operations' houdt de basejumper zich voor de KNVvL al meer dan dertig jaar bezig met luchtruimzaken en regelgeving. Des te opmerkelijker is het feit dat hij na zijn sprong in Oss werd aangehouden voor het betreden van privéterrein.

Toch werd Overdijk na zijn stunt in de antennemast in Oss aangehouden door de politie. "De parachutist betrad een privéterrein en dat mag niet zonder toestemming van de eigenaar", zei een politiewoordvoerder eerder. De politie heeft contact met de eigenaar van de zendmast.

"Wettelijk gezien is parachutespringen geregeld. Voor basejumpen zijn geen wetten. Dat is bijna nergens ter wereld", vertelt de basejumper in 2021 zelf tegenover RTL Nieuws . "We houden het netjes, laten geen rommel achter en maken geen dingen stuk. Je moet klimmen, springen en wegwezen."

Veel ervaring

Op de website van de vereniging voor luchtsporten en luchtvaartliefhebbers vertelde Overdijk in 2020 dat hij, naast zijn werk, zelf graag een sprongetje waagt en dat al op veel plekken heeft gedaan. Alleen Antarctica staat nog op zijn lijstje. "Op alle andere continenten ben ik intussen al met een parachute geland", vertelde hij destijds.

In de Telegraaf vertelde hij dat zijn mooiste sprongen van de Eiffeltoren in Parijs waren en in het poolgebied van Canada. In Marokko ging het mis toen hij met zijn parachute in het water terechtkwam. Net als in Oss bleef de waaghals toen ongedeerd.

Ook in eigen land heeft de basejumper veel sprongen gemaakt. In 2019 sprong hij van de Euromast in Rotterdam en vertelde hij aan Rijnmond dat hij 1450 sprongen had gemaakt. Veel sprongen waren van hoge gebouwen.

Gevaren

Hoe het woensdag, ondanks zijn vele ervaring fout kon gaan, is niet duidelijk. De basejumper wordt verhoord door de politie en er wordt onderzoek gedaan.

Dat de extreme sport niet zonder gevaren is, weet Overdijk als de beste. "Je hebt minder reactietijd", vertelde hij aan RTL Nieuws. Als je uit een vliegtuig springt, heb je volgens hem meer tijd om te reageren en je parachute te openen dan bij een basejump. Daarnaast is het object waar je vanaf springt volgens hem een extra risico. "Dat heb je achter je. Als je daar tegenaan komt, heb je een probleem. Ook heb je een kleinere landingsplek", vertelde hij.

Ondanks de gevaren lijkt de basejumper zich niet te laten afschrikken. Of dat na zijn aanhouding verandert, is niet duidelijk. "We onderzoeken of de man vervolgd wordt voor het betreden van privéterrein of andere overtredingen zoals vernieling. Dit laatste als blijkt dat er vernielingen zijn aangebracht en er gevolgen zijn voor de zendmast", zei een woordvoerder van de politie.