Niet welkom in binnenstad na vechtpartij: zestal krijgt gebiedsverbod

Zes mannen zijn zes weken lang niet welkom in het centrum van Oosterhout. De zes hebben een tijdelijk gebiedverbod gekregen na een vechtpartij tijdens een uitgaansavond in de Klappeijstraat, halverwege mei. De zes mannen zijn tussen de 18 en 45 jaar oud.

“Ordeverstoorders zijn niet welkom in de binnenstad van Oosterhout”, zegt burgemeester Gerdo van Grootheest stellig. Om meer klappen in de Klappeijstraat te voorkomen, mogen de zes mannen zes weken lang niet in de Oosterhoutse binnenstad komen. Of zij zich hieraan houden, wordt gecontroleerd door de politie en handhavers. “We willen het vooral gezellig houden in ons centrum”, zegt de burgemeester.