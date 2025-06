Streep door bekend wielercriterium, gestegen kosten nekken Mijl van Mares

Van Dylan Groenewegen tot Mike Teunissen en van Danny van Poppel tot Robbie McEwen. De Mijl van Mares kende in de rijke geschiedenis bekende winnaars. Het wielercriterium in Maarheeze keert dit jaar niet meer terug op de agenda. "Ondanks alle inspanningen is het, mede door de sterk gestegen kosten in de afgelopen jaren, niet meer mogelijk gebleken om het kostendekkend te organiseren", zegt de organisatie.

Voor het eerste wielercriterium in Maarheeze gaan we terug naar het jaar 1963. Toen won Bas Maliepaard de wedstrijd kort na de Tour de France. In de loop der jaren bleef de Mijl van Mares een criterium waar bekende wielrenners, onder wie veel Nederlanders, graag aan meededen.

Tegenover de gestegen kosten staan minder inkomsten. "Als stichting moeten we het voor een groot deel hebben van de opbrengst uit de horeca. Al meerdere jaren zagen we dat er minder geld binnenkwam."

Een speciale denktank boog zich over alternatieve vormen. "Er is bijvoorbeeld nagedacht over andere data, over een overstap van de mannen naar de vrouwen en of we bijvoorbeeld de VIP-tent konden verplaatsen. Alles om te proberen kosten te verminderen. Helaas was het voor ons niet meer rendabel om te organiseren, het lukte niet eens om de begroting op nul te krijgen."

En dus komt er na tientallen jaren een einde aan het 'rondje om de kerk' en is het maar de vraag of het ooit terugkeert. "Wij als organisatie durven het niet aan, het is onverantwoord. Maar wij gaan niet de deur dicht gooien voor anderen als die het willen organiseren. Wel zullen we ze het advies meegeven om er goed over na te denken, wij hebben dit besluit niet voor niks genomen."