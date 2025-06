Meisje springt op laatste moment uit kermisattractie: 'Maatregelen genomen'

De exploitant van de attractie waar een meisje tijdens de kermis in Nistelrode op het laatste moment uitsprong, heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag. Volgens de NVWA gaat het om een fout 'die gelukkig op tijd is hersteld'.

De NVWA concludeert na onderzoek dat er niks strafbaars is gebeurd, maar dat er sprake is van een 'menselijke fout'. "De attractie was nog niet helemaal startklaar, daarvoor was nog een aantal handelingen nodig", zegt een woordvoerder van de NVWA.