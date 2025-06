2500 huishoudens zonder stroom, ook Designer Outlet getroffen door storing

Door een stroomstoring zaten 2763 klanten van Enexis in delen van Bergen op Zoom, Heerle, Kruisland, Moerstraten, Steenbergen en Wouw woensdagmiddag zonder stroom. De netbeheerder meldt dat de storing ongeveer drie uur heeft geduurd.

De storing werd rond tien over half twee gemeld. Meer dan 2700 huishoudens verdeeld over zo'n 179 postcodes werden getroffen en hadden geen stroom. Rond half vijf was de storing weer opgelost.

Het gebied dat getroffen is door de stroomstoring (foto: Enexis).

Winkels getroffen

Naast veel huishoudens waren ook veel winkels dicht door de stroomstoring, bijvoorbeeld de Jumbo in Wouw. Designer Outlet Roosendaal had ook last van de storing. Klanten die willen shoppen in de outlet hadden pech, want het was donker binnen.

Foto: Omroep Brabant

"Het scheelt dat het overdag gebeurt, want het was erg rustig op het moment dat de stroom uitviel. Onze veiligheidsmensen hebben een rondje gemaakt door de outlet en er zit niemand vast", vertelt een woordvoerder van de outlet. Monteurs

Het bleek om een 'spontane storing in het middenspanningsstation' te gaan, meldt Enexis. "Die schieten vaker op storing", laat een woordvoerder weten. "We houden altijd een tijd van twee uur aan voor het opgelost is, maar vaak is het eerder opgelost."