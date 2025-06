Café zit met honderden knuffels na actie: 'Goed doel vinden'

"We mogen elkaar in deze tijd wel wat meer knuffelen", dachten de eigenaren van het Tilburgse café de Boekanier afgelopen weekend. Tijdens de jaarlijkse, nachtelijke Meimarkt trommelde de kroeg haar achterban op om met zo groot mogelijke knuffels naar de kroeg te komen, in ruil voor een biertje. Dat liep alleen iéts succesvoller dan voorzien. En nu zit de kroeg met een paar honderd thuisloze knuffeldieren.

"We hebben beren van anderhalve meter gekregen, een kudde schapen, Wickie de viking en een piemelknuffel", begint mede-eigenaar Tjerk Prince de buit op te sommen. Het hele podium van 'de boeka' ligt vol met knuffeltjes. Die zijn gescoord op de Meimarkt. Dat is de jaarlijkse, legendarische vlooienmarkt in Tilburg. Bezoekers kunnen tot in het holst van de nacht pareltjes en prullaria scoren bij kraampjes, die verdeeld staan over de stad. Voeg daar een ludieke kroegactie aan toe en een nacht vol vertier is gegarandeerd. Zo blijkt.

"Ze kwamen echt met vuilniszakken vol knuffels aanzetten. We hebben de eerste lading klanten zelfs nog even teruggestuurd. 'Kun je nóg iets groters vinden?', was de opdracht." Want er was wél een minimum knuffel-grootte. Vanaf 15 centimeter, anders werd het écht te makkelijk.

"Iets wat de wereld nog een stukje mooier maakt."

Sowieso was de jaarlijkse Meimarkt-opdracht van de kroeg wel makkelijker dan voorgaande jaren. In 2024 moesten klanten voor een pilske met een discobal op de proppen komen, het jaar daarvoor met een klok. "Maar we hadden niet verwacht dat het er dit jaar zó veel zouden zijn", zegt Tjerk. Maar het doel heiligt de middelen.

Foto: Café de Boekanier.

"We wilden iets positiefs doen, iets dat inspeelt op alles wat er speelt in onze maatschappij en op de oorlogen. Iets wat de wereld nog een stukje mooier maakt", zegt de mede-eigenaar. Daar komt bij kijken dat het eigenlijk een vrij makkelijke opdracht was, maar de kroeg hoopt op een doordenkertje. "Misschien motiveert het ze om wat liever voor elkaar te zijn." Of in elk geval voor de mensen die op dit moment het hardst een knuffel kunnen gebruiken. Die bestemming moet bovendien nog worden gekozen. De knuffels mogen doen waar ze voor bedoeld zijn, in plaats van ludiek te staan opgesteld op het plakkerige podium van een kroeg. "We hebben verschillende goede doelen in ons hoofd. Het dierenasiel, een hondencampus, eigenlijk overal waar ze dieren tijdelijk opvangen of herplaatsen. Maar misschien kunnen we de écht goeie knuffels even wassen en aan het ziekenhuis geven, voor op de kinderafdeling. Of doneren aan een AZC."