Woonwagenbewoners geven niet op en vechten zaak uit voor hoogste rechter

De stichting Woonwagenbelangen Breda is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat naast hun kampje in de wijk Haagse Beemden een appartementencomplex wordt gebouwd. Ze willen dat de Raad van State een wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente Breda van tafel veegt zodat zij er zelf extra woonwagens kunnen neerzetten. "Ik verwacht dat wij deze zaak gaan winnen, want het is gewoon niet eerlijk gegaan", zegt Bart Hülters van de Stichting Woonwagenbelangen Breda.

Volgens Bart Hülters hebben de woonwagenbewoners nooit kans gehad op dat stuk grond en heeft de gemeente Breda het uitsterfbeleid voor woonwagens, dat sinds 2018 is verboden, gewoon doorgezet. "Daar hebben we veel bewijzen voor, verkregen via onder meer via een Woo-verzoek (Wet open overheid). We zijn gediscrimineerd, want ze wilden er gewoon geen woonwagenbewoners."

De woonwagenbewoners in Breda liggen al een flinke tijd in de clinch met de gemeente. Inzet is een stukje braakliggend terrein aan de Gageldonkseweg naast het kampje aan de Weegbladtuin. De bewoners wilden daar uitbreiding van hun kamp, maar dat mocht nooit door het bestemmingsplan.