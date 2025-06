Criminele bende opgerold: politie doet meerdere invallen en vindt wapens

De politie heeft woensdag een criminele bende opgerold. Een 74-jarige man uit de gemeente Gilze en Rijen, een 55-jarige man uit de gemeente Den Bosch en zes andere verdachten zijn bij meerdere invallen aangehouden. De bende zou mogelijk wapens en gevaarlijke stoffen verzamelen en willen gebruiken.

Naast de twee Brabanders zijn een 66-jarige man en een 62-jarige man uit Leeuwarden, een 61-jarige man uit Waadhoeke, een 39-jarige man uit Súdwest-Fryslân, een 40-jarige vrouw uit Ommen en een 47-jarige man uit Waddinxveen aangehouden. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Naast de aanhoudingen zijn op verschillende plaatsen in Nederland zoekacties geweest, waaronder in Gilze en Rijen. De politie heeft onder andere wapens en munitie, verdovende middelen, mogelijke explosieven en mogelijk gevaarlijke stoffen in beslag genomen. Ook heeft de politie spullen meegenomen met digitale data. Dat zal nog verder worden onderzocht.

Met deze acties en aanhoudingen is het onderzoek nog niet afgerond. Meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. De aangehouden verdachten zitten in volledige beperkingen en dat betekent dat de politie terughoudend is met het delen van verdere informatie.

Inval topcrimineel Jan B.

Woensdagochtend heeft de politie een inval gedaan in het huis van topcrimineel Jan B. uit Hulten. De politie wil verder geen uitspraken doen over zijn betrokkenheid bij de criminele bende.