Best Kept Secret vraagt bezoekers om hulp na aangekondigde NS-staking

Muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek doet een oproep aan bezoekers om te carpoolen, omdat de NS vrijdag gaat staken. Door de staking rijden er die dag geen NS-treinen van en naar onder meer Tilburg, het dichtstbijzijnde station voor het festival. Het festival begint vrijdag.

Het festival, dat per dag zo’n 25.000 bezoekers trekt, had de afgelopen dagen nauw overleg met de NS over een mogelijke staking op maandag. “Maar slechts een paar uur geleden verrasten zowel de vakbonden als NS ons door de staking naar vrijdag te vervroegen,” meldt de organisatie in een verklaring. Daardoor kunnen festivalgangers op vrijdag niet met de trein naar Tilburg reizen. De organisatie werkt aan alternatieve vervoersmogelijkheden. "Ons team werkt hard om extra busvervoer te regelen, maar door de korte termijn is de beschikbaarheid zeer beperkt. We doen er alles aan om iedereen vrijdag welkom te heten."

Carpool

Bezoekers die al een pendelbuskaart hebben en op eigen gelegenheid het station in Tilburg kunnen bereiken, kunnen nog wel gebruikmaken van de pendelbussen die tussen het station en het festivalterrein rijden. Of er geld wordt teruggegeven aan bezoekers die hun pendelkaart niet kunnen gebruiken, is nog niet bekend. Om de vervoersdruk te verlichten, vraagt het festival bezoekers met een auto en een lege stoel om hun rit aan te bieden via carpoolapp Slinger. Ook mensen die een lift zoeken, kunnen daar terecht. Aanzienlijk meer verkeer

De organisatie verwacht vrijdag aanzienlijk meer verkeer dan normaal, maar benadrukt dat er voldoende parkeerplekken zijn. “Vertrek op tijd en neem water mee voor het geval er vertragingen zijn. We doen er alles aan om iedereen zo snel mogelijk binnen te krijgen.” Op vrijdagavond is zangeres Eefje de Visser de hoofdact. Andere artiesten die die dag op het programma staan zijn onder meer L'Impératrice, The Vices en DJ St. Paul.