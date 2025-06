9-jarig jongetje wil oversteken en wordt aangereden door automobilist

Een 9-jarig jongetje is woensdag aangereden door een automobilist aan de Luikstraat in Breda. De jongen wilde tussen twee geparkeerde auto's oversteken toen de auto net voorbij kwam. Dat zag hij over het hoofd en toen kwam hij onder de auto terecht. Het kind is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Het jongetje kon na het ongeluk niet goed op zijn voet staan. Daarom is hij naar het ziekenhuis gebracht om een foto te laten maken. Een politieagent laat weten dat het jochie verder nog een schaafplek op zijn voet en elleboog heeft. Omdat hij zo geschrokken was, heeft de kleine man een 'traumabeertje' van de politie gekregen.