NAC Breda maakt grote stappen vooruit: 'Met twee gestrekte benen ingegaan'

Ze spelen volgend seizoen opnieuw eredivisie, het stadion wordt uitgebreid met 1500 plaatsen, de seizoenkaarten zijn allemaal al uitverkocht en wie weet komt dj Tiësto er binnenkort wel optreden. De Bredase voetbalclub NAC leeft als nooit tevoren. Verantwoordelijk voor dat succes is directeur Remco Oversier, die nu een jaar in dienst is: "Ik hou van storm op zee en die heb ik hier bij NAC gevonden."

Na behoorlijk wat jaren van kommer en kwel weten de supporters van NAC niet wat ze meemaken. Er waren bij hun club afgelopen seizoen geen interne relletjes, geen grove schandalen, geen pislinke fans, zelfs geen opzienbarend ontslag en de club speelt, zij het met de hakken over de sloot, volgend jaar opnieuw op het hoogste plan. Waar de NAC-aanhang al bijna 113 jaar de stabiele factor is, ze komen in voor- en tegenspoed, lijkt daar nu eindelijk ook weer eens een algemeen directeur voor te zorgen. "Mensen die NAC niet kennen, hebben het altijd over die onrustige en vooral lastige club", zegt directeur Remco Oversier. "Een club waar alles en iedereen zich overal mee bemoeit. Maar voor mij is juist de kracht van NAC dat het zo intens beleefd en geleefd wordt. Van mij mag het roerig zijn, want dat betekent dat veel mensen om de club geven." "Ik hou wel van een storm op zee", vervolgt hij. "Want als het water gaat kabbelen, raak ik mijn energie kwijt. Die storm op zee heb ik hier gevonden. De club is nog mooier en intenser dan ik vooraf had gedacht." Op zee mag het dan stormen, maar aan land pleit de directeur van NAC voor het tegenovergestelde. "Intern moet er wel rust zijn", legt Oversier uit. "Ook als we een paar keer achter elkaar verliezen. Die rust is er nu ook, want we zijn een hele duidelijke organisatie geworden waarbij afspraken nakomen belangrijk is. Ik werk heel transparant en neem mensen graag mee in de dingen die ik doe. Nu ik er ben, is voor iedereen helder dat er weer een kapitein op het schip is." Bij zijn aantreden had Oversier een jaar geleden al heel snel in de gaten welke zaken er bij de Parel van het Zuiden urgentie hadden. NAC moest zo snel mogelijk meer inkomsten genereren én kosten verminderen om los te komen van een aantal loyale, rijke supporters die de club financieel nog altijd overeind houden.

"Een optreden van dj Tiësto of dj Hardwell in het Rat Verlegh Stadion zou waanzinnig zijn."

Hij bedacht het Beleg van Verlegh, een plan om met de supporters het stadion terug te kopen van de gemeente Breda. Een proces dat loopt en waar geheimhouding over afgesproken is, maar wel voor 1 juli meer duidelijkheid over moet zijn. "Ik vind het heel spannend", zegt Oversier. "Het is de sleutel voor de financiële toekomst van NAC." Dat geldt ook voor de lopende verbouwing van het Rat Verlegh Stadion. Naast verduurzaming komen er 1500 extra plaatsen en kan het onderkomen voortaan ook gebruikt worden voor andere grote evenementen. De timing lijkt prima. "Het Chasséveld gaat dicht hè", zegt Oversier. "Daar worden straks geen evenementen meer georganiseerd, dus op termijn zou ons stadion een mooie locatie zijn. Bijvoorbeeld het grote 538 feest met Koningsdag. Een optreden van dj Tiësto of dj Hardwell in het Rat Verlegh Stadion zou natuurlijk waanzinnig zijn. Maar je kan van alles bedenken."

Het Rat Verlegh Stadion wordt verbouwd (foto: NAC).

Ondertussen kon NAC vrijwel geruisloos de prijs van de seizoenkaarten met 10 tot 15 procent verhogen en is het maximale aantal inmiddels verkocht. Sterker nog, er is een nog altijd groeiende wachtlijst met nu al meer dan 3000 mensen erop. "We hebben daarbij ook wat geluk gehad", zegt Oversier eerlijk. "Net voor mijn komst was NAC op zijn lelijkst, maar daarna kwam er met de nacompetitie en de promotie een draai in gevoel en emotie. Op die flow zijn we de eredivisie ingegaan en hebben we iedereen meegenomen. We besloten om er met twee gestrekte benen in te gaan om de club eredivisiewaardig te maken. De spelers, de staf, de medewerkers en de supporters: de saamhorigheid is misschien wel sterker dan ooit."

"Als je alles bij elkaar optelt, gaan we tussen de twee en drie miljoen extra ophalen."