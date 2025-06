Groep 5 gaat op pad met deze speciale bus om te leren in de buitenlucht

Precies een jaar rijdt er een bijzondere bus door de gemeente Heusden: de BosbessenBus. De bus brengt schoolkinderen naar ‘groene plaatsen’ voor een les in de buitenlucht. En met succes. De vrijwillige chauffeurs hebben er inmiddels ruim negentig ritten op zitten. Vandaag brengt chauffeur Joop groep 5 van De groene Bogen uit Drunen naar een heuse Herenboerderij.

“Ik wist niet dat walnoten aan bomen groeien”, zegt een jongen verwonderd terwijl hij met zijn klas een rondleiding krijgt op de Herenboerderij in Boxtel. De kinderen van groep 5 van basisschool De Groene Bogen uit Drunen zijn deze morgen met een wel heel speciale bus opgehaald. Boven de stoelen hangen vlaggetjes, de ramen zijn beschilderd en de zogenoemde BosbessenBus heeft een keukentje met koelkast. “We leren op de Herenboerderij over gezond eten. We gaan kijken waar de aardappelen in de grond zitten.”

Het idee van de BosbessenBus komt van teamleden van de BosbessenSchool. Dat is een onderwijsaanpak waarbij kinderen vaker buiten les krijgen. Het is bedacht door Scala, de koepel van 13 basisscholen in de gemeen Heusden.

“De BosbessenSchool heeft twee buitenlokalen waar klassen af en toe naartoe kunnen gaan”, legt leerkracht Marie-Jose Berendsen uit. "Aan de rand van Vlijmen in de wijk Geerpark en op het terrein van de voormalige abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. De eigen leerkrachten geven er les. Ze kunnen daarbij speciale leskisten gebruiken. Daarin is van alles te vinden: van waterproefjes tot microscopen.”

BosbessenBus gekocht

Volgens chauffeur Joop van Malten was alleen het vervoer naar deze plekken een probleem. Want ouders hadden hier niet genoeg tijd voor. “Samen met vrijwilligers is daarom eind 2022 Stichting BosbessenBus Heusden opgericht en vervolgens is de BosbessenBus aangeschaft, betaald door sponsoring van het bedrijfsleven, de gemeente Heusden en Scala Scholen. We verzorgen de ritjes naar de buitenlocaties voor alle scholen in de omgeving. Maar ook andere maatschappelijke organisaties zoals seniorenclubs mogen bij ons aankloppen. We hebben inmiddels meer dan tweeduizend kinderen rondgereden.”